Если вы амбициозны и хотите раскрыть свой потенциал как модели, то работа в Италии для девушек - лучший шанс сделать это! Ведь эта вакансия подходит как для уже работающих моделей, так и для девушек без опыта работы в модельной сфере. Или трудоустройство в ночной в ночной клуб на хостес или консумацию по контракту. Выбор за Вами!

Чтобы проще было принять правильное решение ниже расскажу про подводные камни!

Вас всему научат, а благодаря гибкому графику (от 1-2 до 4-5 часов в день) вы сможете легко влиться в работу и Италии. Это поможет вам уверенно двигаться к своей мечте и высокооплачиваемой карьере. Например, многие девушки, которые пришли в поисках высокооплачиваемой работы, теперь являются ЭЛИТНЫМИ моделями.

В итоге, они получают десятки тысяч евро каждый месяц. Теперь ваша очередь тоже стать успешной!

Высокооплачиваемая работа для девушек в Италия Милан и другие крупные города

Италия - это удивительная страна, где встречаются история и современность, разные эпохи и богатое культурное наследие, традиции и самобытность. Здесь можно увидеть величественные памятники времён Рима, погрузиться в романтику Венеции, насладиться панорамой холмистой Тосканы, исследовать южные склоны Альп и насладиться красотой природы, солнцем, морем и свежим воздухом - все это предлагает Италия!

Население страны почти 59 млн. человек. Общаются там на красивом итальянском языке. Только ради него и окружающей красоты можно уехать туда на работу.

Но всё же есть несколько практичных причин там работать. Это и высокие доходы, и возможность путешествовать, развиваться. Каждая девушка, работающая там, может изменить свою жизнь. Но для этого нужно найти подходящего помощника – агентство.

Агентства предлагают:

Трансфер из аэропорта;

Билеты первого класса;

Бесплатное питание;

Страховку.

Девушкам не придется беспокоиться. Все их проблемы уладят агентства. Но это ещё не все преимущества работы в Италии для девушек. Главное – заработная плата, о которой в СНГ можно только мечтать.

Только в 1 месяц работы можно получить 10 000 евро в месяц уже после распределения. 60% от общей суммы оплачивается моделям, и только 40% предоставляются агентству. Чем круче агентство, тем больше оно платит девушкам в Италии.

Большинство клиентов благополучные итальянцы среднего класса. Они в основном представлены бизнесменами, юристами, финансистами. Некоторые из клиентов - это бизнес-туристы.

Кроме того, агентства имеют постоянных клиентов, которые предпочитают долгосрочные встречи с моделями. Поэтому знание языка будет Вашим преимуществом!

Требования к будущим моделям

Агентства тщательно подходят к процессу отбора девушек для работы в любом городе Италии.

Они предъявляют к кандидаткам эти простые требования:

привлекательная приятная внешность;

можно без знания английского;

желательно со знанием итальянского;

умение поддержать общение с гостем;

индивидуальные условия проживания.

Девушкам всего лишь нужно быть собой. Никаких знаний или образования. Конечно, иностранный язык, желательно итальянский, не помешает. Это прилично расширит границы общения с клиентом.

Но самое главное для итальянских мужчин – красивое тело и ухоженность. Если вы привыкли к взглядам мужчин, умеете себя держать, то работа в сфере досуга точно вам подойдёт.

Вам не придется много работать, чтобы обеспечивать свою жизнь. Итальянцы очень горячи и щедры. Если вы им понравитесь, то они будут купать вас в деньгах!

Работа для девушек в Италии также включает в себя оплачиваемые деловые поездки. Если любите путешествовать, то это огромное преимущество. Ведь только так вы можете расширить свой кругозор и познакомиться с интересным мужчиной для романтических или серьёзных отношений.